Schalker Freude über „Extrapunkt“ Ist dieser Rekord eine gute Sache oder ein Makel? Nach der vierten Nullnummer in Serie spricht sich Schalke weiter selbst Mut zu. Bei Union Berlin bestanden ... dpa

Berlin -In seinem grauen Kapuzenpulli mit dem Malocher-Schriftzug sprach Schalke-Trainer Thomas Reis lobende Worte. Außerordentlich gut sei das, was der Gegner Union Berlin in der jüngeren Vergangenheit geleistet habe. Für das anstehende Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen Ajax Amsterdam wünsche er alles Gute. Das war es dann aber auch schon an königsblauen Freundlichkeiten.