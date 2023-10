Schiedsrichter im Gehörlosen-Fußball: „Die Pfeife brauchst du heute nicht“

Der Wecker klingelt um 7 Uhr, auch wenn Sonnabend ist. Als Fußball-Schiedsrichter muss man am Wochenende früh aufstehen, was ich nicht besonders schlimm finde. Das Spiel steht erst um 14 Uhr an, aber jeder Schiedsrichter, der den Namen verdient, hat morgendliche Rituale, die helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Nach fünfzehn Minuten Meditation folgt ein kraftvolles Frühstück: Haferflocken mit Blaubeeren und danach ein Toast mit Honig. Das Mittagessen fällt heute aus.

In der U6 Richtung Alt-Mariendorf lese ich noch einmal im Regelbuch, jedes Jahr verändern sich die Regeln, und als Schiedsrichter muss man immer auf dem letzten Stand sein. In der Markgrafenstraße erwartet mich Ina Zielinske, seit drei Jahren kümmert sie sich um die Fußballmannschaft des Berliner Gehörlosen-Sportvereins (BSGV 1900 e. V.). Heute empfangen sie im Rahmen der 7er-Fußball-Liga Nordost den GSV Hildesheim aus Niedersachsen.

Sie füllt gerade den Spielbericht aus, als ich das Platzwarthaus betrete. Heute hat zufällig ihr Mann Geburtstag, deswegen bittet sie mich, pünktlich anzufangen. Sie erklärt mir die wichtigsten Dinge, die ich beachten muss. Wo sich meine Umkleide befindet, in welchen Farben die beiden Mannschaften spielen und wie ich den Spielbericht am Ende der Begegnung ausfüllen soll. „Wie sieht es eigentlich mit der Kommunikation aus?“, frage ich Zielinske. „Die Pfeife brauchst du heute nicht“, antwortet sie und muss dabei lachen.

Fußball kann auch still sein

Eine Fahne wird mir in die Hand gedrückt, normalerweise wird sie vom Linienrichter benutzt, heute werde ich damit wedeln, um auf mich aufmerksam zu machen. Die Atmosphäre auf dem Platz ist anders als sonst, alle lächeln mich an und grüßen höflich. Ob das auch im Spielverlauf so bleiben wird? Auf den Fußballplätzen ist normalerweise viel los. Schiedsrichter müssen auch hinten Augen haben, um stets zu beobachten, was auf dem Feld und drumherum geschieht.

Es gibt ruhige Spiele und Begegnungen, bei denen man hart durchgreifen muss, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Was der Fall ist, ergibt sich im Laufe des Spiels. Wie ich schnell erfahren werde, erwartet mich ein besonders ruhiges Spiel. Vögel zwitschern. Sie sitzen auf den Ästen der umstehenden Bäume. Es ist so still, man kann kaum ahnen, dass hier bald Fußball gespielt wird. Auf dem Platz und außerhalb wird viel gestikuliert, da fühlt man sich als Italiener sofort zu Hause.

Die Münze fliegt hoch in die Luft und rotiert ein paarmal auf dem grünen Gras, bevor sie liegen bleibt. Hildesheim hat Anstoß. Aus Gewohnheit führe ich die Hand zum Mund, als ob ich die Pfeife zwischen meinen Fingern hätte. Dann erinnere ich mich, dass heute alles etwas anders ist. Mit der rechten Hand signalisiere ich den Spielbeginn und starte meine digitale Stoppuhr. Den Piepton habe vermutlich nur ich gehört. Der Ball rollt zur Abwehr, und der Spielaufbau fängt an.

Es erfolgen mehrere Pässe: Die Mannschaften studieren sich gegenseitig. Fußballschuhstollen kratzen auf dem Gras, hin und wieder ertönt ein hohles Geräusch, wenn der Ball etwas fester getreten wird als sonst. Die vierzehn Spieler auf dem Feld sind auf Fußball konzentriert, alles andere zählt nicht. Es wird nicht gemeckert, der Umgang mit dem Gegner ist stets respektvoll. Bei Fouls helfen sich alle gegenseitig wieder auf die Beine, wenn sie durch den Kontakt vielleicht das Gleichgewicht verloren haben. Das bin ich von der Berliner Kreisliga nicht gewohnt.

Wie kommuniziert man ohne Worte?

Die heimische Abwehr riegelt etwa 25 Minuten ab, danach trifft GSV Hildesheim zur Führung. Der rote Angreifer jubelt wie verrückt und bedankt sich bei seinem Mitspieler für die schöne Torvorlage. Knapp vor Ende der ersten Halbzeit schafft der BSGV 1900 den Ausgleich. Nach einer kurzen Pause kann es wieder losgehen. Erst einige Minuten nach dem Beginn der zweiten Hälfte wird mir bewusst, dass ich in der letzten Stunde kein Wort gesprochen habe. Jedoch funktionierte bislang die Kommunikation einwandfrei. So vieles kann also ohne Stimme kommuniziert werden.

Der BSGV 1900 bringt sich schnell in Führung, GSV Hildesheim gleicht genauso schnell aus. Der auswärtige Torhüter blockt einen Ball auf der Torlinie neben dem Pfosten, ein Spieler behindert meine Sicht. War der Ball schon draußen? Keine Ahnung, ich denke aber, schon. Ich hebe die Fahne, Ecke! Der Torwart ist nicht damit nicht einverstanden und äußert seine Bedenken. „Er war nicht draußen“, sagt er. Vermutlich hatte er auch recht. Lange dauert der Protest trotzdem nicht.

Keine Schiedsrichterpfeife: Beim Gehörlosen-Fußball werden Entscheidungen mit einer Fahne signalisiert. Ina Zielinske

Die Zeit ist fast abgelaufen, die Spieler fangen schon an zu fragen: „Wie lange noch?“ Es sind noch zehn Minuten. Jetzt wird das Zwitschern der Vögel von kurzen Schreien unterbrochen. Falsche Pässe, Schüsse, die knapp das Tor verfehlen, beide Mannschaften wollen unbedingt das Spiel gewinnen. Ich fasse an meine Hosentasche und fühle die Kanten der Gelben Karte. Heute musste ich sie kein einziges Mal herausziehen. Eine Woche zuvor musste ich in Weißensee noch drei Verwarnungen nur wegen Meckerns aussprechen.

Ein Durchsteckpass zerbricht dann die Hildesheimer Abwehr, der heimische Kapitän dribbelt den Torwart aus und lässt den Ball sanft ins Tor rollen. Das Endergebnis lautet 3:2 für den BSGV 1900. Der Angreifer in Rot, der die Gastmannschaft erstmals in Führung gebracht hatte, lässt sich zu Boden fallen und schreit einmal laut vor Verzweiflung.

Danach richtet er sich wieder auf und schüttelt den Gegnern die Hände. Von mir verabschiedet er sich auch mit einem Lächeln und bedankt sich für meine Spielleitung. Es war ein ungewöhnlicher Fußball-Tag, denn so entspannt und respektvoll habe ich Fußball schon lange nicht mehr erlebt. Dass mein nächstes Kreisligaspiel ähnlich ablaufen wird, bezweifle ich.