Schießdebakel: Herrmann-Wick nur 23. im Massenstart

Denise Herrmann-Wick am Schießstand. Martin Schutt/dpa

Östersund -Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick hat beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund einen herben Rückschlag im Kampf um eine Topplatzierung im Gesamtweltcup hinnehmen müssen.

Nach insgesamt fünf Schießfehlern, vier davon beim zweiten Liegendschießen, musste sich die 34-Jährige mit dem enttäuschenden 23. Platz zufriedengeben. Es war ihre schlechteste Weltcup-Platzierung in diesem Winter. Nur bei der Heim-WM in Oberhof war Herrmann-Wick im Massenstart nach fünf Fehlern als 24. schlechter gewesen.

Bei der vorletzten Saison-Station hatte die Einzel-Olympiasiegerin bereits am Samstag mit fünf Nachladern bei Rang drei in der Staffel den möglichen Erfolg und den Sieg in der Disziplin-Gesamtwertung aus der Hand gegeben und war danach sehr enttäuscht gewesen.

Beim Sieg der fehlerfreien Italienerin Dorothea Wierer war die ebenfalls ohne Strafrunde gebliebene Vanessa Voigt als Siebte (+ 48,4 Sekunden) beste Deutsche. Rang zwei ging an Lou Jeanmonnot (0) vor ihrer französischen Teamkollegin und Weltcup-Gesamtführenden Julia Simon (1). Hanna Kebinger (3) wurde 14., Anna Weidel (1) kam als 17. ins Ziel.

Herrmann-Wick hatte die Rennen in Mittelschweden mit Rang drei im Einzel sehr erfolgreich begonnen. In der Staffel konnte die Sächsin als Schlussläuferin den Erwartungen aber nicht gerecht werden. Im Massenstart begann sie fehlerfrei, ehe sie beim zweiten Anschlag ihre ersten vier Schüsse daneben setzte und so zwischenzeitlich auf dem vorletzten Rang lag.