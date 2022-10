Schindler bei Darts-EM klar ausgeschieden

Für Deutschlands Darts-Profi Martin Schindler ist die Heim-EM bereits beendet. Der 26 Jahre alte Strausberger verlor in Dortmund gegen Portugals Weltklassesp...

Dortmund -Für Deutschlands Darts-Profi Martin Schindler ist die Heim-EM bereits beendet. Der 26 Jahre alte Strausberger verlor in Dortmund gegen Portugals Weltklassespieler José de Sousa klar mit 1:6 und verpasste damit bei dem Turnier erneut den Einzug in die Runde der besten 16.

Für Schindler lief das Jahr 2022 zuvor exzellent, in den kommenden Wochen geht es auch um einen Setzlistenplatz für die WM in England ab dem 15. Dezember. Im Achtelfinale am Samstagabend (ab 20.00 Uhr) bekommt es de Sousa mit dem Sieger der Partie zwischen Michael van Gerwen aus den Niederlanden und dem Engländer Chris Dobey zu tun.

Das Turnier in Dortmund ist mit 500.000 Pfund (umgerechnet 583.000 Euro) dotiert und dauert bis zum Sonntag. Es gilt nach der WM in London als eines der wichtigsten Events des Jahres. Das bisher beste deutsche Abschneiden schaffte Max Hopp 2018 mit dem Erreichen des Halbfinales.