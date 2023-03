Schlusslicht-Fluch: Vielleicht eine mentale Geschichte Urs Fischer hält den Schlusslicht-Fluch des 1. FC Union Berlin womöglich auch für eine Kopfsache. Der aktuelle Tabellendritte konnte die vergangenen sechs Pa... dpa

Berlin -Urs Fischer hält den Schlusslicht-Fluch des 1. FC Union Berlin womöglich auch für eine Kopfsache. Der aktuelle Tabellendritte konnte die vergangenen sechs Partien gegen den jeweiligen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga nicht gewinnen. Und am Samstag (15.00 Uhr/Sky) gastiert im VfB Stuttgart der 18. im Ranking im Stadion An der Alten Försterei. „Vielleicht ist es auch ein bisschen eine mentale Geschichte“, sagte Fischer am Donnerstag. „Da haben uns die letzten Spiele nicht geholfen.“