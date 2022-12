Schlussminuten: Brady dreht Spiel mit zwei Touchdown-Pässen Last-Minute-Siege hatte Tom Brady in seiner Karriere schon viele - so spät wie gegen die New Orleans Saints aber drehte der Quarterback-Superstar eine Partie... dpa

Tom Brady, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, jubelt über den Sieg seines Teams. Chris O'meara/AP/dpa

Tampa -Mit zwei Touchdown-Pässen in den letzten drei Minuten des Spiels hat Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zu einem Comeback-Sieg gegen die New Orleans Saints geführt. Der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der NFL hatte mit den Bucs am Montagabend 3:16 hinten gelegen, ehe zwei nahezu fehlerfreie Angriffsserien noch für das 17:16 und den sechsten Saisonsieg sorgten. Danach scherzte der 45-Jährige: „Genau wie geplant.“