Schmidts schwerste Phase mit Benfica: „Alles möglich“ Roger Schmidt erlebt mit Benfica Lissabon seine bislang schwerste Phase. Nach zuletzt drei Niederlagen hofft der Trainer in der Champions League nun auf die ... dpa

Mailand -Roger Schmidt glaubt auch in seiner bisher schwierigsten Phase mit Benfica Lissabon noch an den Einzug ins Champions-League-Halbfinale. „Ich glaube immer an mein Team. Und im Fußball ist alles möglich“, sagte der deutsche Trainer einen Tag vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).