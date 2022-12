Schnaitter und Seidel sind deutsche Meister

Biberach -Jakob Schnaitter aus Ismaning und Ella Seidel aus Hamburg sind die neuen deutschen Meister im Tennis.

Schnaitter setzte sich in Biberach mit 6:3, 6:3 gegen den Aschheimer Max Rehberg durch und feierte seinen ersten deutschen Titel.

Auch für Seidel war es eine Premiere: Auf der Anlage am WTB-Stützpunkt in Oberschwaben gewann sie ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 gegen Sonja Zhenikhova aus Berlin und ist erstmals Meisterin.