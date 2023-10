Mit dem Gewinn des Bounce House Cups hat Ruben Schott als neuer Kapitän der BR Volleys bereits die erste Trophäe für die Berliner Volleyballer in die Höhe gestemmt. Weitere Titel in Pokal und Meisterschaft hat BR-Volleys-Manager Kaweh Niroomand als Ziel ausgegeben. Die Erwartungen in Berlin sind immer groß, auch vor der Bundesliga-Auftaktpartie an diesem Freitag in der Max-Schmeling-Halle gegen die Grizzlys Giesen (20 Uhr, Dyn). Außenangreifer Schott weiß das – und ist froh, dass der erste Auftritt mit dem Verein in dieser Saison für ihn so erfolgreich war wie zuvor das Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien. Dort erkämpften sich Deutschlands Nationalspieler Anfang Oktober überraschend die Teilnahme an den Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Herr Schott, haben Sie schon geschaut, wie die Volleyball-Halle in Paris aussehen wird?



Ich habe tatsächlich versucht, Tickets zu bekommen. Ich konnte auf der offiziellen Seite leider keine finden. In dem Zusammenhang habe ich geschaut, wo wir spielen. Leider gab es kein Bild zu der Halle. Ich hätte gern gewusst, wie groß sie ist, wie viele Zuschauer reinpassen.

Ist die Freude über die unerwartete Olympia-Qualifikation noch genauso stark wie in Brasilien?



Die Freude ist noch genauso riesig. Was so ein bisschen abgefallen ist, ist der Druck auf den Schultern. Diese Erleichterung, es erstmals zu Olympia geschafft zu haben, war unheimlich hoch. Jetzt überwiegt der Stolz, dass man es geschafft hat. Ich wäre am liebsten mit der Mannschaft direkt im Anschluss nach Paris gefahren, weil wir gerade so gut in Fahrt waren.

Andreas Gora/dpa Zur Person Der Berliner Ruben Schott (29) begann seine Volleyball-Karriere beim SV Preußen und kam über den TSC zum SCC und VCO. Mit einem Doppelspielrecht gewann der Außenangreifer 2013 den ersten Meistertitel mit den BR Volleys. Nach einer Leihe zum VC Mitteldeutschland kehrte er nach Berlin zurück und gewann 2016 den Pokal, die Meisterschaft und den CEV-Cup mit den BR Volleys. Mit dem Nationalteam wurde er 2017 EM-Zweiter und wechselte nach dem nächsten Meistertitel nach Mailand in die italienische Liga, ein Jahr später nach Polen zu Trefl Gdansk und Olsztyn. 2021 kam Schott zurück nach Berlin.

Haben Sie sich in Brasilien an Ihre Anfänge in irgendwelchen Berliner Turnhallen erinnert?



Auf dem Spielfeld nicht. Da war ich wirklich im Tunnel. Der SV Preußen hat mich danach auf Instagram in einer Story getaggt. Das war sehr schön zu sehen und ich habe daran gedacht, wie es am Anfang war, was ich alles investiert habe, um jetzt das große Ziel Olympia erreichen zu können. Über das letzte Jahrzehnt hinweg war der Gedanke Olympia immer da, aber man hat immer weniger dran geglaubt.

Zwischen der enttäuschenden EM und dem Qualifikationsturnier hatten Sie aber schon den Eindruck vermittelt, dass Sie daran glauben, die Qualifikation zu schaffen.



Dazu gibt es eine kleine Story: Nach der EM hat Denys Kaliberda noch mal ein kleines Video in die Spielergruppe geschickt und gesagt: ‚Hey, Jungs, hört mal auf, euch in die Hosen zu machen, wir müssen jetzt wirklich fest dran glauben. Wir können es nur schaffen, wenn wir dran glauben!‘ Mich hat das auf jeden Fall so krass überzeugt, dass ich diesen Gedanken entwickelt habe, dass wir es wirklich schaffen können.

Für Sie ist das mit 29 Jahren ein optimaler Zeitpunkt. Nicht jeder spielt wie Georg Grozer noch mit 38 Jahren auf Weltniveau, oder?



Georg war natürlich ein sehr großer Faktor, warum wir es geschafft haben. Er wird sicher in vier Jahren nicht mehr für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft spielen. Daher war es der perfekte Zeitpunkt.

Hat das Team auch für Grozer gespielt?



Nicht in dem Sinne, dass wir ihm es noch mal ermöglichen wollen, jeder hat seine eigene Motivation, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Aber was man gemerkt hat: Dass sich jeder auf dem Spielfeld aufgeopfert hat und für ihn gespielt hat. Wir wussten: Okay, wir müssen jetzt das und das machen, damit Hannes ihm einen Ball spielen kann, mit dem er den Punkt machen kann. So war für mich jedenfalls das Teamgefüge.

Johannes Tille sprach davon, dass das Training mit Grozer auf einem ganz anderen Niveau stattfand als in den Wochen zuvor ohne ihn.



Georg ist eine unheimliche Respektsperson. Trotzdem ist er auf Augenhöhe mit den Spielern. Er ist so ’n richtiger Atze. Aber man merkt schon, wenn er im Training dabei ist, dass er auch mal lauter wird, Druck generiert. Es kam vor, dass wir uns im Training gestritten haben, was mir auch weitergeholfen hat, weil ich gemerkt habe, dass er mich als Führungsspieler akzeptiert.

Wie ist diese Erfolgsdynamik in Brasilien entstanden?



Es ging schon los, als wir im Trainingszentrum des Brasilianischen Volleyball-Verbandes waren. Das Gelände war superschön, das Wetter auch, die Zimmer waren relativ klein. Da haben wir uns einen Tisch draußen hingestellt. Jeder ist mal vorbeigekommen. Wir haben Karten gespielt, gewürfelt. So ist ein Teamspirit entstanden. Den konnten wir mit ins Turnier nehmen. Das hat uns unglaublich viel geholfen. Die ersten beiden gewonnenen Spiele haben uns richtig Selbstvertrauen gegeben. Dazu kamen Nachrichten von zu Hause. Nach dem Spiel gegen Kuba hat mir Kaweh geschrieben: „Die Brasilianer könnt ihr auch auf jeden Fall schlagen, wenn ihr so spielt.“

Sie wussten, dass Kaweh Niroomand nachts um 1.30 Uhr vor dem Livestream sitzt, ebenso wie Ihre Freundin in den USA?



Meine Freundin und ihre Familie haben geschaut, von Kaweh wusste ich, dass er aufsteht, weil er mir nach jedem Spiel geschrieben hat. Meine Mama, die gerade im Urlaub war, ist immer aufgeblieben, mein bester Freund Kilian auch. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es hat mir Kraft gegeben. Das habe ich den Leuten auch gesagt. Es ist überhaupt schön, jetzt diesen Rückhalt von Volleyball–Deutschland zu spüren. Zu erfahren, dass so viele Menschen begeistert vor den Endgeräten saßen, wobei man immer noch sagen muss, dass viele gar nicht wussten, wo sie die Olympia-Qualifikation gucken können. Schade, dass man Volleyball immer noch nicht im Free-TV sehen kann. Ich bin gespannt auf den nächsten Schritt, den wir in der Bundesliga jetzt mit dem Sender Dyn gehen.

Für Ruben Schott schließt sich mit dem Kapitänsamt ein Kreis

Am Freitag geht die Bundesliga-Saison los. Sind Sie nicht völlig leer?



Ich bin unheimlich motiviert. Der Körper ist schon müde, das muss ich sagen. Aber es ist so, dass man noch auf dieser Euphoriewelle schwimmt. Dieses Gefühl nehme ich mit in die Saison.

Sie waren 18 oder 19 Jahre alt, als Sie Ihre erste Meisterschaft mit den BR Volleys feierten. Wie ist es, zehn Jahre später das Team als Kapitän in die neue Saison zu führen?



Es schließt sich ein Kreis. Noch als Halb-Jugendlicher bin ich hier dazugestoßen. Damals war ich mit Robert Kromm auf dem Zimmer, der ja Kapitän war. Jetzt bin ich selber Kapitän. Das macht mich schon stolz.

Wie möchten Sie Ihr neues Amt interpretieren?



Es ist für mich der nächste Schritt. Ich war die letzten zwei Jahre in diesem „Team Council“ mit drin. Wirklich der richtige Kapitän zu sein, ist noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe mehr Aufgaben innerhalb des Teams, mehr Kommunikation mit dem Trainerstab. Unser neuer Trainer Joel Banks ist sehr kommunikativ. Ich war noch nie der Typ, der am meisten gesprochen hat oder gerne im Mittelpunkt steht. So werde ich versuchen, vor allem mit Aktion voranzugehen.



Interview: Karin Bühler