Schröder absolviert erstes Training bei Los Angeles Lakers Dennis Schröder ist zurück bei den Los Angeles Lakers. Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der NBA trainierte er erstmals mit dem Team. Sein Comeback im Tr... dpa

Dennis Schröder beim ersten Training nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Lakers. Der Basketball-Nationalspieler spielt zum zweiten Mal in seiner Karriere für den Rekordmeister der NBA. Maximilian Haupt/dpa

Los Angeles -Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat erstmals seit seiner Rückkehr mit den Los Angeles Lakers trainiert. Der 29-Jahre alte Braunschweiger absolvierte am Montag (Ortszeit) eine Einheit im Trainingszentrum des NBA-Rekordmeisters und soll am Mittwochabend im Test gegen die Minnesota Timberwolves einige Minuten spielen, kündigte Trainer Darvin Ham an.