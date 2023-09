Schröder angeschlagen - Wagner-Comeback nicht absehbar

Okinawa -Manila ruft. Auf dem Weg zur WM-Endrunde in der philippinischen Hauptstadt erwartet Deutschlands Basketballer ein letztes Spiel in Okinawa.

Die japanische Urlaubsinsel würden Dennis Schröder und Co. gerne mit dem fünften Sieg im fünften Spiel verlassen. Am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) wartet in Ex-Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic eine harte Prüfung. Obwohl beide Teams bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind, sind einige Fragen offen.

Wie geht es Dennis Schröder?

Laut Bundestrainer Gordon Herbert nicht übermäßig gut. „Er hat Schmerzen im Rücken. Wir müssen sehen, was er heute machen kann. Wir warten bis morgen und müssen sehen, wie es im Training und beim Werfen geht“, sagte der Kanadier. Schröder hatte sich am Freitag beim 100:73 über Georgien auswechseln lassen und Rückenprobleme signalisiert. Wie schlimm diese sind, war unklar. Ob Schröder auflaufen kann, ließ Herbert offen - und lobte stattdessen demonstrativ die Vertreter Maodo Lo und Justus Hollatz, die einen möglichen Ausfall kompensieren müssten.

Wann kehrt Franz Wagner zurück?

Das ist weiterhin nicht absehbar. Der 22 Jahre alte Flügelspieler der Orlando Magic war im Auftaktspiel gegen Japan umgeknickt und trug daraufhin einen Geh-Stiefel. In dieser Woche trainierte Wagner schon wieder, allerdings meist einzeln und nicht mit vollem Kontakt im Fünf-gegen-fünf. Bisher gab es keine Not, Wagner überstürzt zurückzubringen. Das gilt für den Sonntag nach vollbrachtem Weiterkommen auch. Es ist gut vorstellbar, dass der Hoffnungsträger erst im Viertelfinale am Mittwoch zurückkommt.

Wie ist die Ausgangslage des deutschen Teams?

Gemessen an vielen anderen Topteams überragend. Vize-Europameister Frankreich hat sich bereits in der Vorrunde verabschiedet, der Olympia-Dritte Australien folgte nun in der Zwischenrunde. Und einige weitere Medaillenanwärter müssen am Sonntag ums Weiterkommen bangen. Welt- und Europameister Spanien trifft auf das mit NBA-Stars gespickte Ensemble der Kanadier. Nur der Sieger schafft es nach Manila. Auch Italien und Serbien stehen auf der Kippe.

Das deutsche Team ist aber noch lange nicht zufrieden, wie Co-Kapitän Johannes Voigtmann betonte. „Ich bin happy, dass wir im Viertelfinale sind. Das war aber nur ein Zwischenziel. Wir wollen jetzt die Gruppe gewinnen, um eine richtig gute Ausgangsposition für das Viertelfinale zu haben“, sagte Voigtmann. Nur zwei Teams werden ohne Niederlage in die K.o.-Runde der WM einziehen, Deutschland könnte eines davon sein.

Wie sieht es mit Olympia 2024 aus?

Die ersten Schritte sind mit vier WM-Siegen zum Start gemacht, doch die Ausscheidung - nur die beiden besten europäischen Teams kommen direkt nach Paris - ist hart. Der Einzug ins Viertelfinale alleine wird nicht reichen, schließlich sind in Litauen und Slowenien zwei weitere Europäer dafür qualifiziert. Weitere Nationen wie Italien, Serbien oder Spanien könnten folgen und dann auch im Viertelfinale teilweise aufeinandertreffen. Der Einzug ins Halbfinale dürfte für das Herbert-Team nötig sein. Holen dann die USA und zwei andere europäische Nationen die Medaillen, wäre selbst Platz vier zu wenig.

Worum geht es im Spiel gegen Slowenien?

Neben der makellosen Bilanz steht auch der Gruppensieg auf dem Spiel. Zum Zeitpunkt des Spiels wird aber nicht klar sein, was dieser für das weitere Turnier bedeutet. Alle für das deutsche Team relevanten Entscheidungen in den anderen Gruppen fallen später. Wartet im Viertelfinale Weltmeister Spanien oder Außenseiter Lettland? Geht es gegen die USA schon im Halbfinale oder erst in einem möglichen Endspiel? Ein Sieg über Slowenien muss sich für die K.o.-Runde in Manila also nicht zwingend positiv auswirken. Für eine Olympia-Quali ist das finale Gruppenspiel unerheblich, da beide Teams sicher im Viertelfinale stehen.

Steigt RTL in der finalen Phase wieder ein?

Nein, anders als bei der EM 2022 nicht. Der Sender habe sich „entschieden, diesen Sommer auf die Übertragung einzelner Basketball-Spiele zu verzichten“, sagte ein RTL-Sprecher auf dpa-Anfrage. „Wir konzentrieren uns im September auf den heiß ersehnten Start der NFL-Saison und unsere umfangreichen Fußball-Rechte.“ Im Vorjahr hatte der Privatsender das Viertelfinale, das Halbfinale und das Bronze-Spiel in Berlin gezeigt. Magentasport überträgt alle deutschen Spiele kostenlos und die weiteren WM-Partien kostenpflichtig.