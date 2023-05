Schröder stolz auf Erfolg der Lakers in NBA-Playoffs

Los Angeles -Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers die Conference Finals im Westen der NBA erreicht. Mit einer beeindruckend starken Vorstellung holte der Rekordmeister ein 122:101 gegen die Golden State Warriors und warf die Titelverteidiger aus den Playoffs.

Schröder selbst erlebte das Ende der Partie nach zwei technischen Fouls nicht mehr auf dem Feld. Im Anschluss an den Erfolg sprach der 29 Jahre alte Braunschweiger mit der Deutschen Presse-Agentur über...

... die Freude über den Einzug in die Western Conference Finals:

„Ich bin stolz auf das Team, dass wir das zu Ende gebracht haben. Ich bin in den Conference Finals, das erste Mal im Westen. Ich freue mich einfach nur. Den Sieg heimzubringen, die Serie zu gewinnen. Das bedeutet mir viel.“

... die Gründe dafür, dass sich die Lakers mit 4:2-Siegen gegen die Warriors durchgesetzt haben:

„Wir haben zusammengehalten und in den Spielen, die wir gewonnen haben, härter gespielt als die. Wir haben alles auf dem Feld gelassen. Unser Gameplan war gut. Wir haben Steph Curry gut verteidigt, er ist der Kopf der Schlange und ich glaube, wir haben einen sehr guten Job gemacht, ihn im Zaum zu halten. Als Team waren wir offensiv und defensiv sehr konzentriert.“

... die Szenen mit Draymon Green, für die er zwei technische Fouls bekam und vom Feld flog:

„Wenn du in der NBA spielst, dann kämpfst du, machst alles, gibst alles. Ich habe Green eben getroffen, da ist alles gut.“

... das Lob von Lakers-Trainer Darvin Ham, er sei einer der besten NBA-Profis, um Curry zu verteidigen:

„Ich war noch nie ein Fan davon zu reden und zu sagen, dass ich einer der Besten bin. Das machen viele in der NBA. Wenn es Leute sehen - ich weiß, was ich in der Defensive kann, und wenn das andere Leute sehen, ist das cool. Aber im Endeffekt haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht. AD (Anthony Davis, Anm.) hat mir den Rücken freigehalten, wenn er zum Korb gegangen ist.“

... die Denver Nuggets als Gegner in der nächsten Runde:

„Sehr geiles, heftiges, sehr gutes Team. Defensiv und offensiv. Die haben (Nikola) Jokic, zweimal MVP. Wie sie den Ball bewegen, wie er den Ball passt. Die sind auf einem sehr guten Level. Am Ende des Tages musst du einfach 110 Prozent geben.“

... die Titelambitionen der Los Angeles Lakers:

„Wir hatten das Selbstvertrauen, in die Playoffs zu kommen. Und in den Playoffs gibt es nur eine Sache, der du nachjagst. Ich habe von Anfang an gesagt, es gibt hier Arbeit, die nicht zu Ende gebracht ist. In der ersten Runde gegen Phoenix und wie der Abgang war, das war ein bisschen schwierig (Zu seiner ersten Zeit bei den Lakers 2021, Anm.) Ich bin für eine Sache gekommen. Wir haben den besten Spieler der Welt plus noch den Top-3-Spieler der Welt im Team. Ja, die haben Jokic. Aber wenn wir gegen die spielen, dann haben wir schon gute Chancen. Und wir können was erreichen, wenn wir das Team sind, das am härtesten spielt.“