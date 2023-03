Schröder und Davis führen Lakers zum Sieg Die Los Angeles Lakers um Dennis Schröder verbessern durch einen Sieg gegen Memphis ihre Playoff-Chancen in der NBA. Die Wagner-Brüder müssen sich den Bucks ... dpa

Los Angeles (dpa) – -Die Los Angeles Lakers greifen trotz der Verletzungspause ihres Superstars LeBron James die Playoff-Plätze in der NBA an. Am Dienstag (Ortszeit) bezwangen die Lakers das Top-Team Memphis Grizzlies mit 112:103 (56:57) und kletterten durch den zweiten Sieg in Serie auf den neunten Platz der Western Conference.