Schülerin als Hoffnungsträgerin: Malewski holt WM-Ticket Europameisterin Emma Malewski hat das Ticket zur Turn-WM nach England gelöst. Den Druck, dass sie nun gleich zur Hoffnungsträgerin geworden ist, will die 18-... Katja Sturm dpa

Emma Malewski bei ihrer Boden-Kür. Uwe Anspach/dpa

Rüsselsheim -Ganz schmerzfrei ist Emma Malewski noch nicht. Am Boden musste die 18 Jahre alte Chemnitzerin bei der zweiten Weltmeisterschafts-Qualifikation der Turnerinnen am Samstag in Rüsselsheim noch auf die Zähne beißen.