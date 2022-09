Schwarz: Ergebnisse beschleunigen Entwicklungsprozess Trainer Sandro Schwarz hofft nach seinem Premierensieg mit Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga auf einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. „Ergebnisse beschle... dpa

Berlin (dpa) – -Trainer Sandro Schwarz hofft nach seinem Premierensieg mit Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga auf einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. „Ergebnisse beschleunigen den Entwicklungsprozess. Das Ergebnis war deshalb extrem wichtig“, sagte Schwarz in einer Medienrunde nach dem Training am Montag. Am Tag zuvor hatten die Berliner mit 2:0 beim FC Augsburg den ersten Saisonsieg gefeiert und waren in der Tabelle mit nunmehr vier Zählern nach fünf Spieltagen auf den 13. Platz geklettert.