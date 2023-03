Schwarz gesteht Hertha-Glück gegen Mainz: „Kein Elfmeter“ Sandro Schwarz räumte den Berliner Elfmeter-Dusel offen ein. Dem FSV Mainz 05 nützt die Ehrlichkeit seines Ex-Trainers aber auch nichts mehr. „Das war kein E... dpa

Berlin -Sandro Schwarz räumte den Berliner Elfmeter-Dusel offen ein. Dem FSV Mainz 05 nützt die Ehrlichkeit seines Ex-Trainers aber auch nichts mehr. „Das war kein Elfmeter. Da haben wir Glück gehabt, dass der Schiedsrichter so entschieden hat mit allen Beteiligten“, sagte der Chefcoach von Hertha BSC am Sonntag zum umstrittenen Strafstoß beim 1:1 in der Bundesliga-Partie am Samstag. Jessic Ngankam verwandelte den Handelfmeter zur Berliner Führung.