Schwarz-Gold: Union präsentiert Champions-League-Trikot

Berlin -Der 1. FC Union Berlin läuft in seinem ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte bei Real Madrid in einem edlen schwarz-goldenen Trikot auf. Die Köpenicker präsentierten am Donnerstag ihr Auswärts-Dress für die bevorstehende Saison in der Königsklasse. Der Look ist angelehnt an die Shirts, die das Team nach dem Erreichen der Champions League getragen hatten, wie der Hauptstadt-Club mitteilte. Schwarz ist dabei die dominierende Farbe. Die goldenen Akzente an Schultern und Kragen sorgen für den königlichen Glanz, wenn die Unioner am Mittwoch (18.45 Uhr) den Rasen im schillernden Santiago Bernabeu betreten. Auch das Vereinsemblem sowie die Logos der Sponsoren erscheinen in dem noblen Ton.

