Schwarz: Keine „schnelle Erlösung" im Abstiegskampf Hertha-Trainer Sandro Schwarz sieht seine Mannschaft unverändert vor schweren Wochen. Eine Entscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga werde es so s...

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz sieht seine Mannschaft unverändert vor schweren Wochen. Eine Entscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga werde es so schnell nicht geben. „Dass es eng ist, das wird so bleiben. Dass du die Erlösung hast in drei Wochen, das wird nicht so kommen. Ein langer Atem, der gehört dazu“, sagte der Coach der Berliner am Sonntag. Die Hertha hatte am Samstag beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 trotz langer Überlegenheit einen Sieg verpasst. Schwarz nannte das Ergebnis „ärgerlich“.