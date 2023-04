Schwarz lässt über Startelf gegen RB rätseln Sandro Schwarz setzt beim Wiedersehen von Hertha BSC mit RB Leipzig auch auf die Erfahrungen aus dem Hinspiel. Die Berliner waren bei den Sachsen zwar bis zu... dpa

Berlins Trainer Sandro Schwarz kommt ins Stadion. Uwe Anspach/dpa

Berlin -Sandro Schwarz setzt beim Wiedersehen von Hertha BSC mit RB Leipzig auch auf die Erfahrungen aus dem Hinspiel. Die Berliner waren bei den Sachsen zwar bis zur Halbzeit mit 0:3 in Rückstand geraten, kamen aber noch mal bis auf 2:3 ran. „Diese Haltung zu haben, diesen Glauben zu haben, immer zurückzukommen, das war beeindruckend“, erinnerte sich der 44 Jahre alte Trainer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt und lobte die „Griffigkeit“ damals. „Klar nimmst du was raus aus diesem Hinspiel“, betonte Schwarz.