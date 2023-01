Schwarz mit Entwicklung von Ngankam sehr zufrieden Hertha-Angreifer Jessic Ngankam darf sich nach seiner Rückkehr von einer langen Verletzungspause Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten beim Hauptstadtclub machen... dpa

Berlin -Hertha-Angreifer Jessic Ngankam darf sich nach seiner Rückkehr von einer langen Verletzungspause Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten beim Hauptstadtclub machen. „Wir sind, was seine Entwicklung betrifft, sehr zufrieden“, sagte Trainer Sandro Schwarz vor dem Derby gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Was er im Training anbietet und auch in den Spielen nach seinen Einwechslungen, ist genau das, was wir brauchen. Körperlichkeit, Griffigkeit, den letzten Schritt zu machen, in den Zweikampf reinzugehen“, erklärte Schwarz. Auch im Strafraum strahle der 22-Jährige Gefahr aus.