Schwarz will Fokus justieren: „Nicht mit Schicksal hadern“ Die Hertha spielt immer gut mit, punktet aber nicht ausreichend. Letzteres will Trainer Sandro Schwarz noch vor der WM-Pause ändern. In Stuttgart wartet auf ... dpa

ARCHIV - Bayerns Trainer Julian Nagelsmann (r) und Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz (l) am Spielfeldrand. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Das Wort vom Abstiegskampf fällt bei Hertha BSC noch nicht. Doch Trainer Sandro Schwarz spricht vor dem Kellerduell in der Fußball-Bundesliga am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart schon Klartext. „Auch das gehört zur Wahrheit, dass du dir die Tabelle anschaust“, sagte der Chefcoach der Berliner am Montag. Punktgleich liegen die Berliner vor der Partie nur einen Platz vor dem VfB, der als 16. auf dem Relegationsrang platziert ist. Ein Déjà-vu zur Vorsaison, als beide Teams gegen den Abstieg kämpften und die Stuttgarter am letzten Spieltag die Hertha in die Playoffs um den Klassenerhalt schickten.