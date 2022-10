Schwarz zur Sieglos-Serie: Wichtig ist, „nicht zu hadern“ Trainer Sandro Schwarz macht sich um die mentale Verfassung seiner Mannschaft nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie keine Sorgen. „Das eine ist das Ergeb... dpa

Berlin -Trainer Sandro Schwarz macht sich um die mentale Verfassung seiner Mannschaft nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie keine Sorgen. „Das eine ist das Ergebnis, Frustration gehört dann auch dazu“, sagte der Coach von Hertha BSC am Montag vor Journalisten in der Hauptstadt. „Wichtig ist dann aber auch, nicht zu hadern und auf die Tabelle zu schauen: Es hätten ja vier oder sechs Punkte mehr sein können.“ Vielmehr gehe es um die Inhalte, was bräuchten sie für ihr Spiel, erklärte der 43-Jährige.