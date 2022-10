Schweinsteiger sieht noch WM-Fragezeichen Bastian Schweinsteiger war ein Gesicht des WM-Sieges 2014. Für den erneuten Titelcoup müssen seine Nachfolger einige Aufgaben erledigen, meint er. Einen mögl... dpa

Berlin -Gut sieben Wochen vor dem ersten deutschen WM-Spiel in Katar hat Bastian Schweinsteiger noch Zweifel an der Turnierform der Nationalmannschaft. „Aktuell ist es ein Fragezeichen. Man weiß nicht genau, ob es gut ausgehen wird oder nicht gut ausgehen wird. Wir haben alle gesehen, wie die letzten Spiele liefen. Von daher kann man keine Garantie geben“, sagte der Weltmeister von 2014 bei einem Sponsorentermin in Berlin.