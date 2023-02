Schweizer holen Etappensieg - Team Malizia Vierter Freud und Leid am Kap der Guten Hoffnung: Boris Herrmanns Team Malizia ist trotz Siegeschancen nur als Vierter in Kapstadt angekommen. Etappensieger ist das ... dpa

HANDOUT - Die Olympia-Zweite Susann Beucke aus Strande holte mit dem Schweizer Team Holcim - PRB bei ihrem ersten Einsatz den Sieg auf Etappe zwei im The Ocean Race. pa Felix Diemer/Seibold/Krugmedia/d

Kapstadt -Boris Herrmanns Team Malizia ist auf der zweiten Etappe des Ocean Races am Sieg vorbeigesegelt. Am Ende einer Nervenschlacht kurz vor dem Ziel in Kapstadt reichte es für Malizia-Seaexplorer-Skipper Will Harris und die Crew unter deutscher Flagge nicht für einen Podiumsplatz.