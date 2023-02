Schwere Aufgaben für Turbine Potsdam zum Rückrundenstart Die Frauen von Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam gehen den verspäteten Rückrundenstart mit zwei Nachholspielen an. Das mit lediglich einem Punkt behaftete... dpa

Potsdam -Die Frauen von Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam gehen den verspäteten Rückrundenstart mit zwei Nachholspielen an. Das mit lediglich einem Punkt behaftete abgeschlagene Schlusslicht empfängt zunächst am Samstag im Karl-Liebknecht-Stadion den Tabellenzweiten FC Bayern München (13.00 Uhr, MagentaSport), ehe es am Mittwoch ebenfalls in Babelsberg zum Kellerduell gegen Werden Bremen kommt. Beide Spiele fielen Anfang Februar wegen der Unbespielbarkeit des Rasens im Karl-Liebknecht-Stadion aus.