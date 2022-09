Schwere Gegner für Spandau 04 in der Champions League Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 muss sich in der Hauptrunde der kommenden Champions League-Saison mit schweren Gegnern auseinandersetzen. So wurden den B... dpa

ARCHIV - Vor einem Wasserball-Spiel schwimmt ein Ball auf dem Wasser. Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Berlin -Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 muss sich in der Hauptrunde der kommenden Champions League-Saison mit schweren Gegnern auseinandersetzen. So wurden den Berlinern bei der Auslosung am Rande der EM in der Spaladium Arena in Split am Wochenende die Final 8-Teilnehmer der Vorsaison Novi Beograd (Serbien), FTC Telekom Budapest (Ungarn), CN Marseille (Frankreich) zugelost. Zudem treffen die Berliner in der Gruppe B auf die Top-Vereine Jug Dubrovnik (Kroatien), Astralpool Sabadell (Spanien) und die beiden Gewinner der Qualifikationsgruppen A und C.