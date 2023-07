Schwierige Gruppe für die Füchse in der European League

Berlin (dpa/bb) – -Die Füchse Berlin haben in der European League eine anspruchsvolle Gruppe zugelost bekommen. Der Titelverteidiger muss in der Gruppe G gegen Dinamo Bukarest (Rumänien), Chambery Savoie (Frankreich) und HC Izvidac (Bosnien-Herzegowina) antreten. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handball Föderation (EHF) am Freitag in Wien.

„Wir haben eine interessante und spannende Gruppe. Mit Bukarest kommt ein Champions-League-Team, dazu das französische Topteam Chambery. Hier hätte es uns nicht viel härter treffen können. Es ist eine attraktive, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe. In der Hauptrunde droht uns dann Finalgegner Granollers“, sagte Manager Bob Hanning.

Beginn der Gruppenphase ist am 17. Oktober. Gespielt wird in dieser Saison mit einem veränderten Modus. Statt wie bisher einer Gruppenphase gibt es nun zwei. Die 32 teilnehmenden Clubs werden auf acht Vierergruppen verteilt, die beiden Bestplatzierten ziehen in die Hauptgruppenphase ein. Die Punkte werden dabei mitgenommen.

Bei einem Weiterkommen würden die Füchse auf die beiden besten Teams der Gruppe H treffen. Die Gruppensieger ziehen dann direkt ins Viertelfinale ein, die Zweiten und Dritten ermitteln in Play-offs die weiteren Teilnehmer der K.o.-Runde.

Die Berliner konnten den Wettbewerb bereits drei Mal gewinnen. 2015, 2018 und zuletzt in der vergangenen Saison beim Final Four in Flensburg.