Schwieriger Monat Januar: Bobic sieht zähes Transferfenster

ARCHIV - Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC, aufgenommen während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Fußball-Bundesligist Hertha BSC will trotz der mageren Punktausbeute von elf Zählern nach 14 Spieltagen den Kader nicht unbedingt auffrischen. „Der Januar ist ein sehr schwieriger Monat. Man kann sehr viel falsch machen. Wir werden uns genau überlegen, was wir machen und was wir nicht machen“, sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vor dem abschließenden Heimspiel vor der WM-Pause am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.