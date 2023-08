Henrich Misersky, den alle als Henner kannten, ist ein Mensch mit Rückgrat gewesen. Unermüdlich bis zum Schluss. 1965 war der in Jena geborene Sportwissenschaftler der schnellste 3000-Meter-Hindernisläufer in Deutschland. Hindernisse hielten ihn auch nicht auf, das, was er für richtig hielt, zu vertreten. Die Konsequenzen trug er: Als sich Misersky als DDR-Langlauftrainer weigerte, seinen Sportlern – darunter seine Töchter Antje und Heike – die für A-Kader verordneten Dopingmittel zu verabreichen, wurde er fristlos entlassen.

Schon zuvor war er wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ von den Vertretern des Systems nicht zu höheren Aufgaben zugelassen worden. Denn wegen seiner Kontakte zu Sportlern aus der Bundesrepublik war er in Konflikt mit dem Ministerium für Staatssicherheit geraten. In der Betriebssportgemeinschaft des SC Motor Zella-Mehlis in Thüringen hatte er dennoch die beste Nachwuchsgruppe von Skilangläuferinnen der DDR aufgebaut.

Henner Misersky und seine Tochter bekamen Morddrohungen

Bei den Olympischen Spielen 1992 und 1994 gewann Antje Misersky im Biathlon eine Gold- und drei Silbermedaillen. Direkt nach dem Medaillengewinn 1992 wies ihr Vater live in der ARD darauf hin, dass im wiedervereinigten Deutschland für Medaillen alles getan wurde, und nannte die Übernahme etlicher DDR-Trainer, -Betreuer und -Funktionäre mit Doping- und Stasi-Vergangenheit. Das hatte bisher so noch niemand vor großem Fernsehpublikum angeprangert: Hallo Medaillenrausch im neuen Deutschland! Adieu Moral! Henner Misersky und seine Tochter bekamen deshalb Morddrohungen.

Und 2009, als fünf deutsche Leichtathletik-Bundestrainer eine Erklärung unterschrieben, in der sie gestanden, in der DDR Dopingmittel weitergegeben zu haben, um weiterhin beim Deutschen Leichtathletik-Verband beschäftigt zu bleiben, wiederholte Henner Misersky seine Kritik: „Das ist ein von langer Hand vorbereitetes Manöver, um Tätern aus der DDR und dem Westen für alle Ewigkeit einen Persilschein auszustellen. Aber Schuld ist etwas Individuelles. Deshalb muss man sie auch im Einzelfall prüfen.“

Kurz nach der Wende seien die Klassenkämpfer, die immer gesagt hätten, die Hauptgegner wären die Sportler der imperialistischen BRD, sofort zu den westdeutschen Sportverbänden hingelaufen. Manche hätten schon früh um sechs im Auto vor dem Haus des Deutschen Skiverbandes in München gewartet, um reingelassen zu werden und sich dort als Erste anzubiedern. „Ich habe nicht dazugehört“, sagte Henner Misersky damals dieser Zeitung.

Dabei warf er nicht nur den Trainern ihre Anbiederung vor, sondern kritisierte auch die ihnen gegenüber gezeigte Willkommenskultur im gesamtdeutschen Sportsystem. 2009 schlossen sich Henner Misersky, seine Frau Ilse und Antje Harvey-Misersky dem Protest der anerkannten DDR-Dopingopfer gegen eine „Entschuldungspauschale“ für belastete Trainer und Funktionäre an.

Henner Misersky starb im Alter von 82 Jahren an einem Krebsleiden

Henner Misersky befürwortete öffentlich flächendeckende Dopingkontrollen im Skisport und trat in Prozessen gegen Dopingtäter als Zeuge auf. 1999 gehörte er zu den Gründern des Vereins Doping-Opfer-Hilfe, aus dem er 2018 nach unüberbrückbaren Differenzen mit der damaligen Vorsitzenden Ines Geipel austrat. Zusammen mit Antje wurde er 2012 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

Henner Misersky war einer der Protagonisten der MDR-Dokumentation „Doping und Dichtung – Das schwierige Erbe des DDR-Sports“, die Anfang dieses Jahres erschien und in der es um die Rolle der früheren Leichtathletin und ehemaligen Vorsitzenden der Doping-Opfer-Hilfe Ines Geipel geht. Henner Misersky recherchierte, berief sich auf Fakten, ließ sich nicht das Wort verbieten, auch wenn es anders für ihn und andere angenehmer gewesen wäre. So war er vor der Wende. So war er nach der Wende. So war er bis zum Schluss. Am Sonnabend starb er im Alter von 82 Jahren an einem Krebsleiden.