Schwimm-Verband darf weiter mit Fördergeldern rechnen Nach einer TV-Dokumentation mit Vorwürfen sexualisierter Gewalt überprüft das Bundesinnenministerium die Förderung des Deutschen Schwimm-Verbands. Nun liegt ... dpa

ARCHIV - Ein Aufsteller mit dem Logo des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). Peter Endig/dpa

Berlin -Das Bundesinnenministerium wird den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) auch zukünftig fördern. Das geht aus einem Untersuchungsbericht des BMI zur Situation im DSV „im Hinblick auf die Vorwürfe sexualisierter Gewalt“ hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es gibt in dem Bericht aber auch Kritik am Verband. Zuerst hatte „Sportschau.de“ am Samstag darüber berichtet. Der DSV war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.