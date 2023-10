Schwimm-Weltcup: Wie sich die Berlin Hulks nach Paris zu Olympia aufmachen

Über dem Esstisch der Zweiraumwohnung in Berlin-Lichtenberg baumelt das weiße T-Shirt mit dem Logo der SG Neukölln an einem Kleiderhaken an einem Deckenhaken. „Berlin Hulks“ steht darauf. Ramon Klenz trug es Anfang Juli bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften, als er auf dem Siegerpodest die Goldmedaille über 200 Meter Schmetterling umgehängt bekam. Ole Braunschweig hat das T-Shirt bemalt, mit dem Piktogramm von YouTube, dem von Instagram und dem Schriftzug „Hulks.Berlin“ – so lautet der Titel ihres Vlogs, eines Internet-Video-Tagebuchs. „Das T-Shirt verlosen wir, wenn wir tausend Abonnenten haben“, sagt Braunschweig.

Am Freitagmorgen stand die Abo-Anzahl bei 1000, als gerade die Vorläufe des Kurzbahn-Weltcups in Berlin begonnen hatten, wo sich Deutschlands Topschwimmer noch bis Sonntag in der Europa-Schwimmhalle an der Landsberger Allee mit internationalen Topstars wie der Schwedin Sarah Sjöström, Dreifach-Olympiasiegerin Kaylee McKeown aus Australien oder dem britischen Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter Adam Peaty messen. Die Finals beginnen jeweils um 18 Uhr.

Wie der Berliner Schwimmer Ole Braunschweig Hulk wurde

Braunschweig war zuerst Hulk. „Hulk, der seinen Traum lebt“, oder: „Hulk aus dem Hypetrain“, lauteten 2019 Überschriften in Berliner Zeitungen, als Ole Braunschweig zum ersten Mal Deutscher Meister über 100 Meter Rücken wurde – und nach dem Anschlag vor Freude mit den Händen das Wasser peitschte. Dabei trug er eine Badekappe aus Irland, die so grün war wie die Titelfigur aus den Marvel-Comics.

Seither ging es für Ole Braunschweig (25) aufwärts: Er schwamm 2021 bei Olympia in Tokio, kam bei der Kurzbahn-EM 2021 in Kasan zweimal ins Finale, startete bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi über 50, 100 und 200 Meter Rücken und gewann 2022 bei der EM in Rom seine erste internationale Medaille als Dritter über 50 Meter Rücken. Bei der WM in Budapest folgten ein deutscher Rekord über 50 Meter Rücken sowie Finalteilnahmen mit der Mixed- und Lagenstaffel.

Ole Braunschweig bejubelt 2019 seinen ersten deutschen Meistertitel über 100 Meter Rücken. imago images

Ramon Klenz (25) dagegen kam nach seinem deutschen Rekord über 200 Meter Schmetterling 2018 und Kurzbahn-Silber bei der EM 2019 in Glasgow nicht so gut mit der Corona-Zeit zurecht und auch nicht damit, Olympia knapp verpasst zu haben. Er wechselte vor zwei Jahren ins Profiteam der Neckarsulmer Schwimm-Union, das mittlerweile aufgelöst wurde. Dass er im Mai dieses Jahres zurück nach Berlin kam, hat auch mit Ole Braunschweig zu tun. Der hatte gemerkt, dass die Neckarsulmer Gruppe nicht so harmonierte und gefragt: „Kommst du zurück? Kannst bei mir pennen. Hier ist es safe, erst mal.“

Jetzt wohnen die beiden in der Platte. Mit dem Rad ist es nicht weit zum Sportforum, zur Trainingsgruppe von Lasse Frank, die zuletzt immer mehr Topathleten wie etwa den Olympiavierten Henning Mühlleitner aufnahm. „Cool, dass das Schwimmen wieder aufblüht in Berlin“, sagt Braunschweig.

Er hat gerade mit Klenz ein Zwei-Stunden-Training hinter sich. Das Rad parken beide im Wohnungsflur. Braunschweig brät zum Frühstück Spiegeleier, Klenz packt Käse- und Wurstpackungen auf den Tisch. Dass sie zusammen den Vlog Berlin Hulks gestartet haben, kam so: Klenz verbrachte in Neckarsulm viel Zeit am Bildschirm, schaute YouTube, den Kanal des MMA-Kämpfers Stephan Pütz etwa. „Seinen Weg finden wir geil. Er lebt den perfekten Sportler-Lifestyle, motiviert, weil er Challenges einbaut, zeigt, warum man Eisbäder macht“, meint Klenz. Ihm gefallen die Videos der Klippenspringer von Riede94, die 500.000 Abonnenten haben. Oder die Filme der Parcours-Leute von Freerunning Schlappen, „das ist ein bisschen wie ‚Jackass‘, aber mit sportlichem Hintergrund“, erläutert Klenz. Auch die Videos des amerikanischen Schwimmers Cody Miller, der Olympiasieger ist und mit seinen Vlogs bekannt wurde, begeistern ihn.

Videos, auf denen die Schwimmer nicht nur Kacheln zählen

Zuerst schickten sich Braunschweig und Klenz gegenseitig Video-Blogs, in denen sie sich erzählten, was sie gerade taten. Dann beschlossen sie, zusammen als Berlin Hulks weiterzumachen. So gibt es jetzt einen Vlog, in dem Klenz Eierkuchen backt. Einen vom Essen in der Markthalle am Pfefferberg. Welche, in denen sie ihr Athletiktraining zeigen, das Schwimmen oder wie sie vom Einmeterbrett hüpfen. „Jeder soll sehen, dass Schwimmer nicht nur zum Kachelzählen da sind, sondern auch Kraft, Stabi, Dehnung, Ausdauer, Sprint machen“, sagt Braunschweig. Zuletzt konnte man Videos ihrer Trainingsgruppe beim Tragen, Flippen und Rollen von einem großen, 120 Kilo schweren Traktorreifen sehen.

„Wir wollen zeigen, dass wir auch nur normale Sportler sind, dass wir auch mal schlechte Phasen haben oder im Training sterben. Es kamen viele jüngere Sportler zu uns, die meinten, ihr seht so aus, als ob ihr nie mentale Probleme hättet“, fährt Braunschweig fort. „Wir wollen zeigen, dass wir im Training durch die Hölle gehen und am Ende auf dem Boden liegen und vor uns hin hecheln. Oder dass wir auch mal Faxen machen, obwohl wir erwachsen sind.“

Schwimmer Ramon Klenz beim Krafttraining in Berlin Berlin Hulks

Bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juli seien ein, zwei junge Sportler auf ihn zugekommen, um mit ihm ein Selfie zu machen: „Sie sagten, dass sie unsere Videos gucken. Dass sie unsere Vlogs mega gut finden.“ Klenz meint: „Es findet viel Anklang, dass wir uns gegenseitig verarschen, das ist genau der Humor der jetzigen Generation.“ Die meisten Abonnenten seien Nachwuchsschwimmer – aus ganz Deutschland.

Zwei bis vier Stunden brauchen die Schwimmer, um das Material einer Woche zusammenzuschneiden. Braunschweig, der gerade dabei ist, sein Studium an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Teilzeit umzuwandeln, hofft, dass die Videos ein zweites Standbein werden und Sponsoren generieren. Schließlich ist der Weg, auf den er sich mit seinem Trainings-, WG- und Vlog-Kumpel Klenz gemacht hat, richtig spannend. Er zeigt, wie sich die beiden am Wochenende in Berlin mit der Weltklasse messen. Und er soll für die Berlin Hulks im Sommer 2024 in der Paris La Defense Arena bei den Olympischen Spielen enden.