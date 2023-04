Schwimmer Ole Braunschweig: „In Berlin geht inzwischen richtig was ab“

Bei der SG Neukölln hat sich eine Gruppe von Sprintern zusammengefunden, die bei den Swim Open in Berlin für zwei deutsche Rekorde gesorgt hat.

Ole Braunschweig war froh, dass die Berliner Schwimmer von Trainer Lasse Frank am Montag trainingsfrei hatten. Sie waren am Sonntagabend nach den Swim Open endlich mal wieder tanzen im Club. „Es war ein geiler Abend“, sagt der Berliner Rückenschwimmer. Es war auch ein langer Abend, denn es gab ja Anlass zum Feiern: zwei deutsche Rekorde aus der Trainingsgruppe, dazu etliche Bestzeiten und Qualifikationsnormen.

Für den ersten deutschen Rekord hatte Ole Braunschweig gleich zu Beginn gesorgt: Der EM-Medaillengewinner verbesserte seine eigene Bestzeit von der WM im vorigen Jahr über 50 Meter Rücken um ein Hundertstel auf 24,57 Sekunden. Kollege Vincent Passek, der Braunschweig im Training immer ordentlich zum Dampfmachen anstachelt, wurde Dritter und stellte in 25,21 Sekunden einen deutschen Altersklassenrekord bei den 17-Jährigen auf. „Vincent hat das Glück, nicht nur den Willen, sondern auch das Talent zu haben. Er ist einer, der mich antreibt, definitiv“, sagt Braunschweig.

Rekord über 50 Meter Rücken, Bestzeit über 100 Meter Rücken

Er gehört mit 25 Jahren schon zu den erfahrenen Schwimmern der Berliner Trainingsgruppe. Über 100 Meter Rücken zeigte er, dass ihn die vier Tage Erkältung und Fieber in der Vorbereitungsphase nicht aus der Bahn geworfen hatten. Der Schwimmer von der SG Neukölln hatte Trainer Frank gesagt: „Es wird schon alles.“ Und es wurde schon im Vorlauf eine persönliche Bestzeit. Mit 53,47 Sekunden unterbot er zudem klar die WM-Norm. Dass er trotz Platz eins im Finale dann etwas langsamer schwamm, fand er nicht weiter schlimm, zumal die Pause zwischen den Läufen deutlich kürzer war als international üblich. Den Platz in der Lagenstaffel hat Braunschweig damit bei der WM sicher.

Seine Teamkollegin Angelina Köhler war für den anderen deutschen Rekord aus Berlin verantwortlich. Über 100 Meter Schmetterling hatte sie sich zuletzt immer mehr der Bestmarke von Alexandra Wenk genähert, vier Jahre lang versuchte sie schon, heranzukommen. Dieses Mal zerschmetterte Köhler mit einem mutigen Rennen den bisherigen Rekord von 57,70 auf 57,22 Sekunden. Damit hat die 22-Jährige bei den Weltmeisterschaften, die im Juli im japanischen Fukuoka stattfinden, Finalchancen.

Während sich die Finaldritte Lisa-Marie Finger in 55,49 Sekunden für die 4x100-Meter-Freistilstaffel empfahl, freute sich Braunschweig auch, dass sich Leonie Kullmann über 200 Meter Freistil für die WM qualifizierte. „Sie war zwar schon zweimal bei Olympischen Spielen dabei, aber jetzt fährt sie zum ersten Mal zu einer WM“, meint Braunschweig. „Wir haben uns gezeigt.“

In den vergangenen eineinhalb, zwei Jahren hat sich in Berlin eine Art Zentrum für Sprinter gebildet. „Es kamen immer mehr Schwimmer auf Lasse Frank zu und haben gefragt, ob sie bei uns ein Probetraining machen können“, erzählt Braunschweig, der neben den bisher Genannten auch Nele Schulze und Oskar Dementiev sowie seit Kurzem Lena Riedemann zur Trainingsgruppe zählt. „Je stärker die Gruppe, desto besser“, findet der Student aus Berlin-Biesdorf, „inzwischen geht bei uns richtig was ab. Wir sind nach Magdeburg der zweiterfolgreichste Stützpunkt. Ich hoffe, dass das auch im Verband mal anerkannt wird und sich das auf die Förderung auswirkt.“