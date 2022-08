Rom - Der rumänische Ausnahmeschwimmer David Popovici hält einen Angriff auf den 13 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann über 200 Meter Freistil für möglich.

„Es wird sehr schwer“, sagte das 17 Jahre alte Riesentalent bei den Europameisterschaften in Rom. Der Weltmeister auf der Strecke hat großen Respekt vor Biedermann, sagte aber auch: „Paul ist ein Mensch und er war ein Mensch als er es geschafft hat. So einfach ist das.“

Biedermann stellte seinen Weltrekord bei den Weltmeisterschaften 2009 auf. In einem legendären Finale setzte er sich damals in der italienischen Hauptstadt in 1:42,00 Minuten vor US-Superstar Michael Phelps durch. Damals durften die Athleten bei den Rennen noch High-Tech-Schwimmanzüge tragen, die heute im Wettkampf verboten sind.

Wie stark Popovici ist, zeigte er unter anderem am Samstag. Über 100 Meter Freistil unterbot er den Weltrekord des Brasilianers César Cielo um fünf Hundertstelsekunden. Wie Biedermann hatte Cielo seine Bestmarke bei der WM 2009 aufgestellt.