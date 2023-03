Schwimmverband bietet in Osterferien gratis Schwimmkurse an Der Berliner Schwimmverband bietet mit sieben Berliner Schwimmvereinen kostenlose Schwimmkurse für Berliner Schulkinder in den Osterferien an. Grundschulkind... dpa

ARCHIV - Ein Kind schwimmt im Stadtbad Märkisches Viertel im Wasser. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner Schwimmverband bietet mit sieben Berliner Schwimmvereinen kostenlose Schwimmkurse für Berliner Schulkinder in den Osterferien an. Grundschulkinder der 3. bis 6. Klasse, die noch kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben, können vom 3. bis 14. April in kleinen Gruppen ihr Schwimmabzeichen nachholen, wie der Landessportbund Berlin (LSB) am Donnerstag mitteilte. Anmeldungen nimmt die Sportjugend des LSB ab dem 3. März (17.00 Uhr) auf ihrer Webseite entgegen. Insgesamt stehen 1000 Plätze zur Verfügung.