Seider mit drei Vorlagen in 100. Spiel

Columbus -Der deutsche Nationalspieler Moritz Seider hat in seinem 100. NHL-Spiel erstmals drei Tore in einer Partie in der besten Eishockeyliga der Welt vorbereitet. Seider war beim 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)-Sieg seiner Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets in jedem Drittel an einem Treffer beteiligt.