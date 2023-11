„Selbst in der Hand“: Siewert bis auf Weiteres Mainz-Trainer

Mainz -Jan Siewert könnte nach dem überraschenden 2:0-Erfolg über RB Leipzig auch längerfristig Trainer des FSV Mainz 05 bleiben.

„Er ist bis auf Weiteres Trainer. Die Chancen hat er sich nicht verkleinert. Er hat es selbst in der Hand. Er hat das beste Bewerbungsschreiben verschickt“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt über den Interimscoach, der am Donnerstag auf den abgetretenen Bo Svensson gefolgt war. Der 41 Jahre alte Siewert hatte in der Saison 2020/21 schon mal ein Spiel übergangsweise übernommen, bevor Svensson kam. Damals gab es ein 2:5 gegen den FC Bayern.

„Ich bin total glücklich. Dieser Sieg ist für den Verein, für die Spieler - und vor allem für Bo Svensson“, sagte Siewert, der vor dem Spiel gegen das Topteam nur eine einzige Trainingseinheit mit dem davor sieglosen Tabellenletzten hatte. Zu seiner Zukunft sagte er: „Ich mag Verantwortung zu übernehmen, und das tue ich auch, ist ja logisch. Zum aktuellen Zeitpunkt möchte ich jedem helfen, den Spielern helfen, dem Staff helfen - das ist mein Auftrag, und genau so übernehme ich das.“