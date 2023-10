Selig wird Anfahrer von Sprint-Star Cavendish

Leipzig -Rüdiger Selig soll Radsport-Star Mark Cavendish zum alleinigen Etappen-Rekord bei der Tour de France verhelfen. Der 34-Jährige fährt in der kommenden Saison für das Team Astana und ist als Anfahrer für den britischen Sprinter vorgesehen.

Cavendish hat bei der Tour 34 Etappen gewonnen und damit ebenso viele wie Eddy Merckx. Im nächsten Jahr will er mit dem 35. Erfolg zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Zudem soll Selig den talentierten Max Kanter mit seinen Erfahrungen helfen.

„Ich glaube, dass wir zusammen mit den besten Anfahrern der Welt, Michael Mörkov und Cees Bol, ein exzellentes Team für die Legende Mark Cavendish werden können und große Siege einfahren werden. Vielleicht schreiben wir sogar Geschichte“, sagte Selig. Teamchef Alexander Winokurow meinte: „Selig ist ein erfahrener und schneller Anfahrer, der mit berühmten Sprintern und Klassiker-Spezialisten zusammengearbeitet hat. Mit seiner Verpflichtung ist unsere Sprint-Gruppe komplett.“

Cavendish wollte seine Karriere eigentlich in diesem Jahr beendet und zuvor noch seine 35. Tour-Etappe gewinnen. Der 38-Jährige stürzte allerdings auf der achten Etappe und brach sich das Schlüsselbein. Einen Tag zuvor war er als Zweiter in Bordeaux einem Etappensieg am nächsten gekommen. Vor wenigen Wochen verkündete Cavendish, seine Laufbahn um eine weitere Saison zu verlängern.