Selke pusht: Schwarz macht Hoffnung auf mehr Einsätze

Berlin -Wilfried Kanga bekam die große Energie von Davie Selke zu spüren. Mit Elan schubste der Angreifer von Hertha BSC seinen Kollegen nach dessen Siegtor gegen Schalke 04 bei den Feierlichkeiten Richtung jubelnde Fans in der Ostkurve des Olympiastadions. Zumindest als Stimmungskanone ist Selke momentan unverzichtbar beim Berliner Fußball-Bundesligisten, sportlich hingegen reicht es nur für Kurzeinsätze. Das dürfte auch beim Spiel an alter Wirkungsstätte bei Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) kaum anders sein. Trainer Sandro Schwarz hält aber große Stücke auf den 27-Jährigen.