Seltenes Missgeschick: Davis trifft in falschen Korb

Lakers-Star Anthony Davis (l) bugsierte den Basketball in den falschen Korb - nämlich den seines eigenen Teams.

Lakers-Star Anthony Davis (l) bugsierte den Basketball in den falschen Korb - nämlich den seines eigenen Teams. Jeff Chiu/AP

San Francisco -Lakers-Star Anthony Davis musste grinsen und schüttelte den Kopf - denn ihm war ein seltenes Missgeschick passiert:

Beim Versuch, nach einem Wurf von Stephen Curry den Rebound zu holen, bugsierte der NBA-Profi den Basketball in den falschen Korb - nämlich den seines eigenen Teams.

Offiziell gutgeschrieben wurden die zwei Punkte zwar seinem Gegenspieler Kevon Looney, doch Davis war klar mit seinen Händen am Ball und für den Korb zum zwischenzeitlichen 73:73 in der spannenden Playoff-Partie verantwortlich. Am Ende war das nicht weiter schlimm: Die Lakers gewannen 117:112 und Davis überragte mit 30 Punkten auf der richtigen Seite und 23 Rebounds.