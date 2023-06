Senat stundet laut Medienberichten Hertha BSC Mietzahlungen für Olympiastadion

Zweitligist Hertha BSC wird in der kommenden Saison Medienberichten zufolge die Miete für das Olympiastadion gestundet. Wie der Kicker (Mittwoch) und die Bild-Zeitung (Donnerstag) berichteten, hat der finanziell schwer angeschlagene Club darüber eine Vereinbarung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport getroffen. Nach den Bundesliga-Abstiegen 2010 und 2012 hatte es ähnliche Übereinkünfte gegeben.

Hertha müsste die Miete, die insgesamt knapp drei Millionen beträgt, plus Zinsen zu einem späteren Zeitpunkt nachzahlen, wie der Kicker berichtete. Hertha BSC ist weiterhin der wichtigste Mieter der Betreibergesellschaft des Olympiastadions und zahlte in der 1. Bundesliga pro Heimspiele eine Miete in Höhe von rund 300.000 Euro.