Sensation gegen Griechenland: Deutsche Basketballer erreichen das EM-Halbfinale

Als Giannis Antetokounpo knapp fünf Minuten vor dem Ende die Arena am Ostbahnhof als Erster verlassen musste, war der Jubel riesig. Der griechische Superstar hatte im Viertelfinale gegen Deutschland gerade sein zweites unsportliches Foul kassiert, was einen Ausschluss zur Folge hatte. Bei einer 96:82-Führung der Deutschen hatten die Griechen ihre stärkste Waffe verloren, vor 14.073 Zuschauern hatte Antetokounmpo bis dahin 31 Punkte erzielt. Den 107:96-Sieg der Deutschen und deren Einzug ins Halbfinale aber musste er in der Kabine verfolgen.

Giannis Antetokounmpo ist als Erster in der Halle

Gut drei Stunden zuvor: Die siegreichen Spanier und unterlegenen Finnen hatten das Feld noch gar nicht verlassen, da war Giannis Antetokounmpo bereits als Erster in der Halle. Mit Kopfhörern von den Geräuschen abgeschirmt dribbelte er die Seitenlinie entlang, ließ sogar die finnische Mannschaft von seinem Mannschaftsbetreuer ein paar Schritte nach vorne schicken, damit er die ersten Würfe nehmen konnte. Knapp anderthalb Stunden vor dem Beginn der Viertelfinal-Partie gegen Gastgeber Deutschland wirkte der griechische Superstar fokussiert und bereit. Lediglich ein Abklatschen mit Finnlands Lauri Markkanen, den Antetokounmpo aus der NBA kennt, entlockte dem Gesicht des Griechen ein breites Lächeln und ein paar kurze Worte, bevor er sich wieder ganz der Vorbereitung auf das Duell mit den Deutschen konzentrierte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Deutsche Basketballbund bereits die Information übermittelt, dass nicht nur Nick Weiler-Babb und Johannes Voigtmann würden mitwirken können, sondern auch Franz Wagner rechtzeitig fit geworden war. Was die Chancen der deutschen Mannschaft auf ein Erreichen des Halbfinals gegen die favorisierten Griechen um ihren in der Arena gefeierten Superstar natürlich erhöhen sollte.

Den Rahmen für den stimmungsgewaltigen Abend bot die erstmals in der Hauptrunde ausverkaufte Arena am Ostbahnhof. Viele lautstarke Griechen, aber auch zahlreiche Deutsche wollten diese Partie sehen und bekamen eine Partie zu sehen, die gleich mal mit vier deutschen Dreiern in den ersten gut zwei Minuten startete. Nach gespielten 3:41 Minuten lag Deutschland mit 19:9 in Führung, was die Griechen zur ersten Auszeit zwang. Normalerweise würde eine Mannschaft, die im ersten Viertel zwischenzeitlich acht von zehn Dreiern getroffen hat, wahrscheinlich deutlicher führen. Da aber Giannis Antetokounmpo bei seiner Erwärmung ziemlich viel richtig gemacht hatte und sein Team mit 13 Punkten offensiv trug, war nach den ersten zehn Minuten lediglich eine 31:27-Führung des Team um Kapitän Dennis Schröder auf der LED-Anzeige zu sehen.

Beide Mannschaften begegneten sich längst auf Augenhöhe, wobei der Ansatz ein unterschiedlicher war. Während das Spiel Griechenlands ganz klar auf Superstar Antetokounmpo – der 27-Jährige hatte zur Halbzeit bereits 19 Punkte erzielt – ausgelegt war, überzeugte Deutschland wie schon im gesamten Turnier als geschlossene und vor allem ausgeglichene Mannschaft. In Dennis Schröder (15 Punkte), Andreas Obst (14) und Franz Wagner (10) hatten drei Spieler zweistellig gepunktet. Insgesamt sechs Spieler erzielten mindestens einen Dreier, bis auf Jonas Wolfahrth-Bottermann aber auch alle anderen eingesetzten Spieler mindestens einen Zähler zum knappen 57:61-Halbzeitrückstand einbringen. Alle spektakulären Aktionen, wie etwa den wilden Dreier der Griechen von kurz hinter Mittellinie mit der Schlusssirene des zweiten Viertels, zu nennen, würde an der Stelle zu weit führen.

Deutschland setzt sich im dritten Viertel entscheidend ab

Sie sollten aber auch nach dem Seitenwechsel nur unwesentlicher weniger werden, das Spiel weiter sehr eng und intensiv bleiben. Bis, ja bis vier Minuten vor Ende des dritten Viertels. Mit einem 13:0-Lauf hatte sich Deutschland auf 77:62 abgesetzt und die Halle zum Brodeln gebracht. Giannis Antetokounmpo aber, der im dritten Viertel lange Zeit nur einen Punkt erzielen konnte, stemmte sich gegen die gesamte deutsche Mannschaft. Sieben Zähler des Superstars in der Schlussphase brachten ihn und seine Griechen vor dem Schlussabschnitt auf 71:83 heran.

Das deutsche Team aber spielte weiter mit allen Optionen, die der Kader hergab. Während Franz Wagner eine Pause bekam, sprang sein früherer Teamkollege aus gemeinsamen Alba-Zeiten in die Bresche, brachte Johannes Thiemann an beiden Enden des Feldes die benötigte Entlastung. Für die größte Entlastung der Deutschen aber sorgte ausgerechnet Giannis Antetokounmpo mit seinem vorzeitigen Ende. Fünf Minuten später jubelte das deutsche Team über das Halbfinale.