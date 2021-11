Berlin - Manuel Wiederer hatte am Sonntag direkt nach dem 1:3 verlorenen Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers eine Vorahnung, was Trainer Serge Aubin den Eishockeyprofis der Eisbären in der nächsten Video-Einheit für eine Sequenz zeigen würde: Nicht unbedingt die Treffer des Gegners. Sondern das eine Tor, das der Berliner Mark Zengerle im Mitteldrittel erzielte. Warum also sollte Aubin ausgerechnet diesen Eisbären-Treffer noch mal gesondert besprechen? „Damit man sieht, wie einfach es geht“, sagte Wiederer, „Scheibe zum Tor, Rebound, schon hat es geklappt.“