Berlin - Im Moment des abfallenden Drucks zeigte sich auch Serge Aubin emotional. Der sonst so kontrolliert wirkende Trainer der Eisbären Berlin schien mit einer Mischung aus großer Freude und Erleichterung über das Eis zu laufen, was sich größtenteils in einem breiten Lächeln, aber auch für einen Moment mit Tränen in seinem Gesicht ausdrückte. Kurz hatte sich der 47-Jährige nach dem Schlusspfiff hinter diesen 5:0-Sieg im vierten Finalspiel gegen den EHC Red Bull München in der Kabine gesammelt, um pünktlich zur Übergabe der Trophäen zurück im Olympia-Eisstadion zu sein. Um dort zu sehen, wie Frank Hördler erst zum wertvollsten Spieler der Finalserie gegen München ausgezeichnet wurde und kurz danach in seiner Funktion als Kapitän den Meisterpokal in die Höhe zu strecken.

Serge Aubin legt die eigene Kontrolliertheit ab

Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Alkohol geduscht hatte, der kriegte spätestens jetzt etwas davon über den Kopf oder die Kleidung geschüttet. Und auch Serge Aubin hatte seine Flasche Bier bereits in die Hand gedrückt bekommen. Normalerweise hätte er sie sicherlich irgendwohin gestellt, als auch er sich auf den Weg für das Mannschaftfoto machen musste. Übermannt von all den emotionalen Eindrücken der vorangegangenen Stunden und zurückliegenden Tage der Play-off-Serien gegen Köln, Mannheim und jetzt München aber legte auch Aubin ein Stück weit die eigene Kontrolliertheit ab, sprach in den ersten Interviews davon, wie die Mannschaft im Laufe der Saison zusammengewachsen sei, sich alle wie Brüder fühlen und im Zuge dessen füreinander aufgeopfert haben.

City-Press In der Kabine ließ sich Serge Aubin nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft von den Spielern der Eisbären Berlin feiern.

Kaum hatte er von seinen ersten Eindrücken erzählt, gab es für ihn die nächste Dusche von Marcel Noebels. Ein Feierbiest sei er normalerweise nicht, so Aubin, aber an diesem Abend wollte er es sein. Nach dem neunten Meistertitel für die Eisbären Berlin sei es an der Zeit zu feiern. Und während ein Teil seiner Spieler die Gold-Konfetti-Engel auf dem Münchener Eis gaben, hatte Serge Aubin den Meisterschaftspokal in den Händen und streckte ihn den freudetrunkenen Berliner Fans entgegen.

Fast auf den Tag genau drei Jahre zuvor hatte er das Amt als Cheftrainer bei den einst so erfolgreichen, aber zu diesem Zeitpunkt hinter München und Mannheim abgeschlagenen Eisbären angetreten. Keine Liebe auf den ersten Blick: Zur Begrüßung im ersten Heimspiel wenige Monate später gab es für ihn und Sportdirektor Stéphane Richer Pfiffe von den Rängen in der Arena am Ostbahnhof. Die Insolvenz der Hamburg Freezers wenige Jahre zuvor brachten einige Eisbären-Fans noch immer stark mit ihnen in Verbindung. Miss- statt Vertrauen – kein leichter Start bei einem Traditionsverein, dessen beste Zeit schon ein paar Jahre zurücklag.

Aubin, das sollte sich schnell zeigen, war einer dieser Glücksgriffe des Eisbären-Sportdirektors. Klar und seriös in der Kommunikation nach außen, vor allem aber mit dem richtigen Zugang zu den Spielern und einem taktischem System, welchem diese bedingungslos folgten. Selbst im Zuge des zunehmenden Erfolgs blieb sich der Kanadier treu, wirkte unermüdlich in seiner akribischen Arbeit mit dem Team. Platz vier nach der Hauptrunde in seiner Premierensaison stimmte mittlerweile auch die Fans um, die Spieler hatte Aubin schon längst überzeugt. Die gerade aufflammende Beziehung zwischen Fans und Trainer aber wurde auf eine harte Probe gestellt: Erst stoppte die Corona-Pandemie die Saison 2019/20 vorzeitig, dann durften keine, bis vor ein paar Wochen nur wenige Zuschauer in die Arena am Ostbahnhof.

Stéphane Richer lobt den Eisbären-Trainer

Den Meistertitel vor einem Jahr mussten Spieler und Trainer ohne ihre Anhänger feiern, die Distanz aber hatte der Beziehung nicht geschadet. Mit tollem Eishockey begeisterte die Mannschaft in dieser Saison die Fans schon in der Hauptrunde und spielte fantastische Serien gegen Mannheim und München, die die Berliner mit taktischen Meisterleistungen in den jeweils letzten Spielen für sich entschieden. „Es war eine überragende Saison. Serge hat taktisch einen überragenden Job gemacht und alle Spieler haben einen Teil dazu beigetragen“, sagte Stéphane Richer nach dem Sieg am Mittwoch. Dafür, dass er sich, trotz aller Bedenken der Fans, vor drei Jahren für Serge Aubin als Cheftrainer entschieden hat, dürfte ihm mittlerweile jeder dankbar sein.