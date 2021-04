Berlin - Vor zwei Jahren haben sie bei den BR Volleys nach dem letzten Saisonspiel in Friedrichshafen gestaunt über Sergej Grankin. Der russische Zuspieler war noch keine vier Monate in Berlin und bis dahin eher als still, auf Spiel und Training fokussiert, manchmal eher distanziert aufgefallen. Er sei kein Showman, keiner für große Gespräche, hatte Grankin nach seiner Ankunft in Berlin gesagt. Aber beim Meisterjubel und der Titelfeier 2019 in der italienischen Gaststätte am Flughafen in Friedrichshafen, ging der Olympiasieger von 2012 weitaus mehr aus sich heraus, als es ihm Trainer und Teamkollegen zugetraut hatten. Nachdem ihn Coach Cedric Enard mit einem Schwall aus dem Pilsglas getauft hatte, mixte Grankin einige Stunden später an der Bar ausgelassen die harten Getränke.

BR Volleys mit der Meisterschale unterwegs nach Friedrichshafen

Nach der vergangenen Corona-Saison, in der es keinen deutschen Volleyball-Meister gab, ist die Chance für den russischen Kapitän der BR Volleys und sein Team groß, dass es an diesem Donnerstag (18 Uhr, Sport 1) wieder eine Titelfeier am Bodensee gibt. Die Meisterschale fuhr am Mittwoch jedenfalls neun Stunden lang im Doppeldeckerbus mit. In der oberen Etage saß Grankin, beschäftigt mit Lesen, dem Streamingportal Twitch und ein paar Chat-Nachrichten. In der Best-of-five-Finalserie führen die Berliner gegen den VfB Friedrichshafen mit 2:0. Ein Sieg noch, eine furiose Feier für Meisterschaft Nummer elf – dann will Grankin so schnell wie möglich nach Moskau reisen, wo seine Frau Tatjana und Tochter Anastasia auf ihn warten.

Beide hat Grankin zuletzt in Berlin oft vermisst. Wegen der Pandemie konnten sie ihn nicht besuchen. Er machte sich den Stolitschnij-Salat, einen Kartoffelsalat mit Eiern und Mayonnaise, den er so gerne isst, allein. Er hatte die Familie nicht in der Nähe, als er sich im Winter eine Wadenzerrung zuzog, die kaum, dass er wieder auf dem Spielfeld stand, erneut aufbrach. Die Verletzung schien ihn noch zu hemmen, als medizinisch längst alles in Ordnung war. Manager Kaweh Niroomand verhandelte früh mit dem 36-Jährigen, der in Russland ein Sportheld ist und von dem viele dachten, er käme nach 13 Jahren bei Dynamo Moskau, die im Zwist endeten, nur für ein kurzes Gastspiel nach Berlin. Warum sollte einer der besten Zuspieler der Welt ausgerechnet in der deutschen Bundesliga verweilen?

Nun hat Grankin seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Gleich um zwei Jahre – weil ihm Berlin gefalle, sagt er: sein Team, sein Umfeld. „Das gibt ihm Sicherheit und uns auch“, erläutert Niroomand. „Mit ihm und Benjamin Patch erhalten wir unsere zentrale Achse. Seitdem Grankin seine Verletzung und die Frage nach der Zukunft hinter sich hat, gibt es kein Thema mehr, das ihn ablenkt. Manchmal sind auch erfahrene Spieler sensibler als man denkt.“

Sergej Grankin schickt die Pässe wie am Reißbrett entworfen auf den Weg

Oft geben sie die entscheidenden Impulse. Im Halbfinale etwa, als Grankin mit einem Einerblock am Satzende den Powervolleys Düren die Nerven raubte. Oder in zweiten Finalspiel gegen Friedrichhafen, als er die Pässe auf Patch oder Samuel Tuia wie am Reißbrett entworfen auf den Weg schickte und zwei Asse servierte. Niroomand schwärmte wie schon oft: „Einfach genial.“

„Wenn der Ball bei Sergej Grankin am Netz ist, dann wird es für uns ganz schwer. Wir müssen den Zuspieler weg vom Netz bringen“, fordert Friedrichhafens Trainer Michael Warm nur vor Spiel drei der Finalserie. Grankin meint: „Wir haben zu Hause sehr gut gespielt. Wenn wir das auswärts noch einmal schaffen, wird es der VfB schwer gegen uns haben.“

Ein viertes Spiel am Sonntag in Berlin wollen die BR Volleys vermeiden. Friedrichshafen ist nicht irgendwer. Das Momentum könnte sich drehen. Und Grankin will nicht noch länger auf die Reise zur Familie warten. Dass er sich für zwei Jahre an die BR Volleys gebunden hat, bedeutet, dass Tatjana und Anastasia ein Dauervisum beantragen können, um mit ihm an der Spree zu leben. Grankin will in eine größere Wohnung ziehen. Vorab schickt er seine Liebesgrüße nach Moskau digital. Und für Küsschen links und rechts auf die Wange hat er im Team: Benjamin Patch.