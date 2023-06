Sicherheitsbedenken: Leipziger Choreo teilweise untersagt

Leipzig -Die Fans von RB Leipzig können ihre Choreografie für das Pokalfinale nicht wie geplant umsetzen.

Der Fanclub Rasenballisten teilte am Samstag mit, dass Teile der Choreografie die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes nicht erfüllt haben und somit nicht genehmigt wurden.

Um trotzdem ein einheitliches Bild in der Kurve am Marathontor zu schaffen, rief der Fanclub die Anhänger dazu auf, in Rot zu kommen. Offenbar gab es aufgrund des bei der Choreografie verwendeten Materials Sicherheitsbedenken, berichtete die „Bild“. Titelverteidiger Leipzig trifft am Samstagabend (20.00 Uhr/ZDF und Sky) auf Ligakontrahent Eintracht Frankfurt.