Sidka kritisiert WM-Kritik: Minister hat „Diener gemacht" Ein früherer Bundesliga-Trainer kritisiert die Katar-Kritiker. Aber: Die Fußball-WM hätte in allen Golf-Staaten stattfinden sollen.

Doha -Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und Katar hält der frühere Bundesliga-Trainer Wolfgang Sidka die Kritik an der Fußball-WM in dem kleinen Emirat für überzogen. Der 68-Jährige trainierte zwischen 2000 und 2011 zwei Clubteams in Katar sowie die Nationalmannschaften von Bahrain und Irak.