Sieg gegen den Weltmeister? Dänemark glaubt an nächsten Coup Auch nach dem Auftaktdämpfer gegen Tunesien (0:0) glaubt Dänemark fest an seine Siegchance gegen Weltmeister Frankreich im nächsten WM-Spiel. Was den Dänen d... dpa

Dänemarks Simon Kjaer (l) im Zweikampf mit Tunesiens Issam Jebali. Manu Fernandez/AP/dpa

Al-Rajjan -Auch nach dem Auftaktdämpfer gegen Tunesien (0:0) glaubt Dänemark fest an seine Siegchance gegen Weltmeister Frankreich im nächsten WM-Spiel. Was den Dänen dabei besonders Mut macht? Dass sie die Franzosen zuletzt zweimal in der Nations League bezwungen haben.