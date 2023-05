Sieg gegen Fnatic: Liquid holt Titel in Valorant EMEA League

Berlin -Die E-Sportler von Team Liquid haben die erste Saison der VCT EMEA League in Valorant gewonnen. Im Finale der Playoffs feierte das Team einen 3:1-Sieg gegen das favorisierte Fnatic.

„Es ist ein Traum, das zu erleben“, freute sich Liquids Dom „soulcas“ Sulcas im Ligastreams. Mit Blick auf die durchwachsene Saison des Teams sprach der britische E-Sportler von einer Erlösung: „Jetzt, wo wir wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen, wollen wir mehr.“

Valorant EMEA-Liga: Enges Finale

Der Weg zum Titel war hart umkämpft. Nachdem Liquid die erste Map Lotus (11:13) abgeben musste, folgte auf Ascent eine Zitterpartie. Beim Stand von 12:5 für Liquid kippte das Momentum. Sieben Runden in Folge jubelte nur Fnatic. In der Verlängerung zeigte Liquid jedoch Nervenstärke und feierte den umjubelten 14:12-Sieg in der Colosseum genannten E-Sport-Arena in Berlin.

Auch in der Folge blieben die Liquid-Profis dominant. Sowohl die dritte Map Haven (13:6) als auch Fracture (13:11), die vierten Map des im Best-of-Five-Format ausgespielten Finales, wurden gewonnen.

Erster Titel für Liquid seit 2021

Für die niederländische E-Sport-Organisation bedeutet der Titel das Ende eine lange Durststrecke. Erstmals seit November 2021 kann die Valorant-Abteilung wieder einen Titel feiern.

Liquids Jubel bedeutet auch das bittere Ende einer bislang nahezu perfekten Fnatic-Saison. In elf Spielen auf dem Weg ins Finale der Valorant-Liga waren die Profis der britischen E-Sport-Organisation ungeschlagen. Mehr noch: Es ist ihre erste Pflichtspielniederlage im gesamten Jahr 2023.