Die Eisbären Berlin schlagen Vizemeister Ingolstadt nach Penaltyschießen

Wenn man dem frühen Ende der vergangenen Saison doch noch verspätetet etwas Positives abgewinnen wollte, dann ist es die Erkenntnis, dass die lange Pause bis zum Start in die neue Spielzeit von den Eisbären Berlin auf mehreren Ebenen gut genutzt wurde. Körperlich gut vorbereitet und personell gut aufgestellt präsentierte sich der deutsche Rekordmeister gegen den amtierenden Vizemeister ERC Ingolstadt. Und auch das Ergebnis passte: Mit 2:1 nach Penaltyschießen und zwei Punkten starteten die Eisbären in eine Saison, die aus Sicht der sportlich Verantwortlichen und der Fans wieder eine bessere werden soll.

U17 der Eisbären Berlin trägt eigenen Meisterpokal über das Eis

Das Meisterschaftsbanner für die Saison 2022/23 wurde diesmal einen Tag vor dem ersten Spiel der Eisbären unter die Hallendecke gezogen. Nach zwei Titeln für Berlin war die Meisterschaft bekanntlich nach München gegangen und das wurde in der bayrischen Landeshauptstadt zur Saisoneröffnung gegen Düsseldorf noch einmal zelebriert. Der Jubel in Berlin aber fiel am Freitagabend keinesfalls geringer aus, als zumindest die U17 der Eisbären ihren gewonnenen Meisterpokal über das Eis tragen und sich von den 13.910 Zuschauern dafür feiern lassen konnte.

Diesen kleinen Anheizer hätte es nach einem halbjährigen Eishockey-Entzug für die vorfreudigen Eisbären-Fans eigentlich nicht gebraucht, aber: Ehre, wem Ehre gebührt. Das galt auch für die sechs Berliner und die drei Ingolstädter, die vor der Partie für ihre WM-Silbermedaille mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ausgezeichnet worden. Das wollen die Berliner übrigens für die Spieler der auswärtigen Mannschaften bis in den Dezember durchziehen, wenn dann der Spielplan den letzten deutschen Nationalspieler als Gast in die Arena am Ostbahnhof führt.

Eine feine Geste vor dem Spiel, die den Zusammenhalt der Eishockey-Community zeigen soll. Während der 60 Minuten Nettospielzeit aber gibt es auch in dieser Saison keine Gastgeschenke. Schon gar nicht in dieser Spielzeit, möchte man aus Eisbären-Sicht ergänzen. Zu verkorkst verlief die vorherige Saison, die definitiv eine unter den eigenen Ansprüchen war. Und wie vergisst man so eine Saison, in der man als Elfter die Play-offs verpasst? Idealerweise mit einem Erfolgserlebnis. Ein solches hätte ein erstes Tor sein können. Die erste Chance dazu bot sich nach gut zehn Minuten im ersten Powerplay für die Gastgeber. Nur 22 Sekunden später sollte sich diese Möglichkeit nach einer zweiten Strafe gegen die Gäste sogar noch einmal deutlich erhöhen. Jedoch: Mehr als allerlei Puck-Hin-und-Her-Schieberei und Puck-Schießerei sprang aus Sicht der Eisbären nicht heraus. Kein Tor, (noch) kein Erfolgserlebnis.

Marcel Noebels erzielt das erste Saisontor der Eisbären Berlin

Während die Abwehr im ersten Spiel schon einen recht ordentlichen Job machte, hakte es im Angriff gegen den Vizemeister noch etwas. Da kam im ersten, aber auch später im zweiten Drittel der eine oder andere Pass noch nicht präzise genau, fehlte hier und da noch die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Ein gutes Debüt lieferte Jake Hildebrand im Gehäuse der Eisbären. Das, was er halten konnte und musste, konnte der Goalie abwehren, beim 0:1 in Unterzahl aber hatte er etwas Pech. Den ersten Schuss von Woiciech Stachowiak hatte er noch abgewehrt, aber nicht festgehalten und Stachowiak stocherte die Scheibe zur Führung ins Tor der Eisbären (26.). Die Berliner aber erarbeiten sich noch vor der nächsten Drittelpause den Ausgleich. Der quirlige Ben Finkelstein eroberte die Scheibe tief in der Ingolstädter Zone legte den Puck quer am Kasten vorbei und Marcel Noebels traf per Direktabnahme zum 1:1 (35.).

„Beide Teams haben ihre Höhen und Tiefen, wir müssen unsere Chancen besser nutzen“, sagte der Torschütze auf dem Weg zur Kabine und wagte sich an einer Prognose: „Es werden nicht mehr viele Tore fallen, das nächste kann schon das entscheidende sein.“ Wer sich den letzten Abschnitt so anschaute, bekam auf dem Eis die Bestätigung dieser Vorhersage zu sehen. Da hatten die Eisbären mehr Abschlüsse zu verzeichnen, spielten bis in die Schlussphase auf den Siegtreffer, hielten in den letzten Sekunden aber auch die Scheibe in den eigenen Reihen, um zumindest den ersten Punkt über die Zeit zu bringen. In der Verlängerung fielen keine Tore, die Entscheidung brachte erst das Penaltyschießen, in dem Hildebrand zwei Versuche der Ingolstädter abwehren und seinen guten ersten Eindruck bestätigen konnte.