Sieg in Zawiercie: BR Volleys überraschen in Königsklasse Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League für eine Überraschung gesorgt. Am dritten Spieltag der Gruppenphase setzte sich der deutsche Meis... dpa

ARCHIV - Berlins Marek Sotola jubelt nach einem Punkt. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Zawiercie -Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League für eine Überraschung gesorgt. Am dritten Spieltag der Gruppenphase setzte sich der deutsche Meister bei Aluron CMC Warta Zawiercie am Mittwoch verdient mit 3:1 (25:21, 20:25, 29:27, 27:25) durch. Die Gäste boten beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe B ihre bisher beste Saisonleistung. Marek Sotola war beim Sieger der überragende Angreifer, Libero Satoshi Tsuiki hielt die Abwehr zusammen.